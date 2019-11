220 doentes já foram transferidos este ano de Faro e Portimão para outras unidades de saúde

As ambulâncias do INEM que prestam serviço na região do Algarve realizaram, nos primeiros seis meses deste ano, 220 transferências de doentes internados nos hospitais de Faro e Portimão para outras unidades de Saúde do País. Durante o decorrer destes transportes inter-hospitalares, os meios de socorro do INEM ficaram inoperacionais para outros casos de emergência.

Segundo o CM apurou, o Centro Hospitalar e Universitário do Algarve tem solicitado, com regularidade, ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para utilizar as ambulâncias de emergência médica do INEM estacionadas no hospital de Faro e no Hospital de Portimão para efetuar transportes de caráter de urgência, mas também transferências para unidades da área de residência dos doentes, como Évora, Beja ou Lisboa.

Questionado pelo CM, o INEM garante que se tratam de "transportes inter-hospitalares de doentes críticos" e que só são realizados "devido à inexistência de recursos (humanos e técnicos), no hospital de origem, para tratar ou dar continuidade ao tratamento iniciado".



No ano de 2017, as ambulâncias da região do Algarve realizaram 996 transportes inter-hospitalares. Em 2018, foram realizados 876 serviços semelhantes. Nos primeiros seis meses deste ano, foram registados 220 transportes. Segundo o INEM, o empenhamento de meios de socorro no transporte inter-hospitalar de doentes críticos "tem vindo a diminuir".