23 anos de cadeia para os três homicidas do rapper Mota Jr. Catarina condenada a 4 anos

Os três homicidas do rapper Mota Jr. foram condenados, esta quarta-feira a 23 anos de cadeia. Catarina, conhecida como o isco usado pelos homicidas para atrair o rapper, foi condenada a quatro anos.

Recorde-se que David Mota desapareceu a 15 de março. Os vizinhos deram o alerta e um amigo ainda terá visto o carro dos raptores a arrancar a grande velocidade. As manchas de sangue deixadas no local mostravam a violência do ataque de que o jovem cantor foi alvo.





detenção de Catarina, que atraiu Mota até á entrada da casa, foi escondida pelas autoridades que temiam que as represálias contra o grupo de Luzio continuassem. Simão, amigo do suspeito de ser o mandante do assassino, tinha sido sequestrado e torturado pelos amigos de David Mota.

O corpo de David Mota foi encontrado em avançado estado de decomposição, numa zona de mato, na Margem Sul.