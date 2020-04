23 mil não limparam terrenos para evitar incêndios florestais

A GNR registou 23 468 incumprimentos na limpeza de terrenos e instaurou 225 autos de contraordenação por queimadas e queimas de sobrantes, no âmbito da Operação Floresta Segura 2020. Devido ao estado de emergência encontram-se suspensas, desde 12 de março, as ações de sensibilização e todas as ações que impliquem a concentração de pessoas.Mantendo os prazos previstos para a limpeza de terrenos, em que os proprietários tinham de assegurar a gestão de combustível até 15 de março, a GNR registou, até ao último domingo, "41 situações de queimadas não autorizadas e 184 de queimas de sobrantes, num total de 225 autos de contraordenação", em que as coimas variam entre 280 e 120 000 euros.A GNR "detetou 23 468 incumprimentos nas 1124 freguesias prioritárias" para efeitos de fiscalização da gestão de combustível, para prevenção de incêndios rurais.Desde o início do ano até ao último domingo, a GNR já promoveu 3146 ações de sensibilização para a limpeza da floresta, com 52 967 pessoas.