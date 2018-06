Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

23 milhões investidos em central fotovoltaica em Silves

Equipamento vai ocupar área superior a 74 hectares e produzirá energia para mais de 15 mil habitantes.

Por José Carlos Eusébio | 08:44

Uma nova central solar fotovoltaica vai ser construída na zona do Foral, no concelho de Silves, ocupando uma área de 74,6 hectares.



O projeto representa um investimento de cerca de 23 milhões de euros, encontrando-se o estudo de incidências ambientais em fase de consulta pública até ao dia 28 do corrente mês, por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.



A nova central solar irá produzir anualmente cerca de 72,3 GWh, o que é equivalente ao consumo anual de aproximadamente 15 769 habitantes. Desta forma, será evitada a emissão de 70 108 toneladas de CO2 por ano.



No total, serão instalados 102 399 módulos fotovoltaicos, montados sobre estruturas com sistema de seguimento do sol. Todo o espaço da central será vedado com uma rede metálica com 2,4 metros de altura.



"Para uma central do tamanho considerado neste projeto, o tempo de construção será entre seis e nove meses", segundo consta dos documentos em consulta pública. O promotor do projeto - a empresa NDevelopment - tem a expetativa de iniciar a construção "a partir do primeiro trimestre de 2019, para uma finalização e ligação à rede em finais desse ano".



Está ainda previsto que a exploração da central comece "a partir do ano 2020 e por um período de, pelo menos, 25 anos".

"O projeto em estudo, incluindo a linha de ligação, não se localiza em qualquer área sensível [em termos ambientais], nem existem, na sua envolvente imediata, áreas sensíveis que possam, de algum modo, ser indiretamente afetadas", frisa o promotor.