23 toneladas de haxixe caçadas desde janeiro no Algarve

Desde o início do ano já foram apreendidas cerca de 23 toneladas de haxixe, ao largo do Algarve, em diversas operações de combate ao narcotráfico realizadas pela Autoridade Marítima, Marinha, Força Aérea e Polícia Judiciária. Já foi intercetado um total de 14 lanchas rápidas e detidos 34 suspeitos de tráfico de droga.





A última ação ocorreu esta terça-feira de madrugada, a 70 milhas da costa (129 quilómetros). Foi intercetada uma lancha com mais de 2,5 toneladas de haxixe e detidos dois marroquinos e um espanhol. “Houve uma mudança tática e os resultados estão à vista. Estamos a apreender mais embarcações, mais droga e a identificar mais presumíveis suspeitos”, explicou Sousa Luís, porta-voz da Autoridade Marítima e da Marinha. Na operação foram detetadas mais duas lanchas, que escaparam, e a embarcação apreendida ficou com o motor danificado. A PJ está a tentar “apurar se há uma ou mais redes envolvidas nestes transportes para o Algarve, que serve de porta de entrada da droga para o mercado europeu”, revelou Fernando Jordão, da Diretoria do Sul.