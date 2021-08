230 postos fixos para travar grandes incêndios

O País atravessa agora o período mais crítico de incêndios florestais. Nesse sentido, a GNR continua empenhada em antecipar e debelar, através da articulação entre os vários meios de proteção e socorro, todos os sinais de que um grande incêndio se aproxima. Em todo o território nacional estão implementados 230 postos (fixos) para vigilância e deteção de incêndios.Estes postos vão estar ativos até entre 15 de outubro e 6 de novembro, com 920 operadores que asseguram o seu funcionamento 24 horas por dia. “Destes, 77 foram ativados no dia 7 de maio, vão encerrar a 6 de novembro e pertencem à rede primária. Os outros 153 começaram a atividade a 29 de junho que vão estender-se até 15 de outubro”, explicou Joni Ferreira, responsável do SEPNA da GNR de Viseu. Em articulação permanente com os postos estão as patrulhas móveis.