24 anos por assassinar e violar inquilina e deixar corpo em casa

Um homem de 28 anos foi condenado a 24 anos de prisão por ter matado a inquilina, de 21, e deixado o corpo na casa onde vivia com mulher e filho de 11 meses, em novembro de 2018, em Odivelas.Andreia Gomes foi morta por Anuar Bengo após este ter deixado o filho na creche. Ele quis sexo com a vítima, que recusou e foi violada. Ao tentar fugir foi estrangulada.O homicida encheu um alguidar com água e submergiu a cabeça de Andreia, deixando o cadáver no quarto fechado à chave. Furtou a TV da vítima e vendeu-a.Dois dias depois, por causa do cheiro, tapou o corpo e pôs perfume no quarto. Foi entregar-se à PJ, que apurou que o mesmo homem, em 2014, havia também estrangulado e posto na banheira o corpo do marido da amante, na Amadora.