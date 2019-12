25 albufeiras com valores de água inferiores a 40% do volume total

Dez albufeiras das 59 monitorizadas tinham, no final de novembro, disponibilidades hídricas superiores a 80% do volume total, enquanto 25 tinham valores inferiores a 40%, segundo dados do Serviço Nacional de informação de recursos hídricos (SNIRH).

No final de outubro, das 59 albufeiras monitorizadas, três apresentavam disponibilidades superiores a 80% do volume total e 30 inferiores a 40%.

No último dia do mês de novembro e comparativamente ao último do mês anterior verificou-se um aumento do volume armazenado em oito bacias hidrográficas e uma descida em quatro.