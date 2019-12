2,5 milhões de euros para requalificar estrada da Meia Praia em Lagos

Dois milhões e meio de euros vão ser investidos na requalificação da estrada da Meia Praia, em Lagos. A intervenção abrange uma extensão de 1300 metros, ao longo da frente de mar.O projeto prevê uma faixa de rodagem com dois sentidos e uma largura de 6,5 metros, com a criação de um passeio a norte com largura variável e um corredor verde com dois metros de largura.Está também contemplada a substituição e o reforço da iluminação ao longo de toda a via, a criação de bolsas para paragem de autocarros (em ambos os sentidos) e de algumas zonas de estar.A Câmara de Lagos revela que as obras deverão arrancar dentro de cerca de cinco meses e têm um prazo de execução de 300 dias.