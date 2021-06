25 moradores autorizados a regressar a casa após aluimento de terras em Arcos de Valdevez

Foram autorizados a regressar às suas casas os 25 moradores da aldeia de Sistelo, em Arcos de Valdevez, que tinha sido evacuados na madrugada deste segunda-feira devido a um aluimento de terras. Outros seis turistas também tiveram de passar a noite numa unidade de hoteleira, mas também pordem voltar.



A confirmação foi dada ao CM pelo vereador da Proteção Civil, Olegário Gonçalves. "Já podem regressar às casas, mas com algumas condicionantes. Não podem aproximar-se a menos de dez metros do local do aluimento da terra. Iremos vedar toda a zona amanhã", explicou o vereador.





"A luz verde foi dada pelos técnicos da Universidade do Minho que estiveram a avaliar o perigo de derrocada. Amanhã (terça-feira) estarão cá de novo para continuar a monotorizar a situação", sublinhou o autarca que avalia a extensão da derrocada em 150 metors de cumprimento, até ao rio Vez, e com uma largura de dez metros em algumas zonas.