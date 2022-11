25 mulheres vítimas de exploração sexual em bar escondido dentro de armazém

A parentava ser um armazém, mas, afinal, no interior funcionava um bar de alterne. O espaço, localizado em Santo Tirso, foi fechado pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).Na operação, realizada na sequência de um processo criminal, foram constituídos arguidos dois homens e identificadas 25 mulheres, maioritariamente de nacionalidade brasileira, em situação de exploração sexual.O grupo criminoso dedicava-se ao recrutamento de mulheres estrangeiras - no caso brasileiras - para exploração sexual e já estava na mira das autoridades há vários meses.Durante as buscas, foram apreendidos vários objetos associados a práticas sexuais, um carro de alta cilindrada, elevadas quantias de dinheiro, armas, microfones e inibidores de sinal de telemóvel.