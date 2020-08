255 pés de canábis cultivados em estufa em Albufeira

Mais de 250 plantas de canábis que eram cultivadas dentro de uma estufa artesanal foram apreendidas pela GNR numa propriedade agrícola, em Pardene, no concelho de Albufeira. Um homem, de 44 anos e nacionalidade italiana, foi detido.A operação decorreu ontem às primeiras horas da manhã na zona da Barradinha, em Paderne. Envolveu dezenas de militares da GNR e levou à apreensão de 255 plantas de canábis, que foram transportadas numa carrinha da GNR. As plantas eram cultivadas dentro de vasos e sacos, com recurso a composto orgânico. Para crescerem de forma mais rápida eram utilizados vários tipos de adubo. "O cultivo das plantas era feito dentro de uma estufa construída de forma artesanal nas proximidades de uma casa", explicou aoo alferes Henrique Velez, que comandou a operação, que foi desenvolvida pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Albufeira na propriedade agrícola na sequência de um mandado de busca domiciliária. Além das plantas de canábis foram ainda apreendidos 31 sacos de composto orgânico, embalagens de adubo, um revólver adaptado calibre 4.72, munições de vários calibres, um computador, um tablet e dois telemóveis.Na sequência das buscas, o produtor das plantas, de nacionalidade italiana, foi detido e será sujeito, esta quarta-feira, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Albufeira, que irá aplicar as medidas de coação até ao julgamento.