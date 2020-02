26 pessoas detidas em Santarém por tráfico de droga

Vinte e seis pessoas foram detidas pela GNR, por suspeitas de tráfico de droga, num evento na Herdade da Calha do Grou, na Chamusca, Santarém, anunciou esta terça-feira aquela força policial, que apreendeu centenas de doses de estupefacientes.

Em comunicado, a GNR explica que deteve no fim de semana 26 pessoas, com idades entre os 18 e os 40 anos, no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal que resultou também na apreensão de 430 doses de MDMA, 252 doses de haxixe, 60 doses de cocaína, 15 gramas de ecstasy, 18 selos de LSD e nove doses de canábis.

Foi ainda apreendido diverso material para acondicionamento e consumo das substâncias.