2700 crianças alvo de abusos sexuais nos últimos três anos

Mais de 2700 crianças foram vítimas de abusos sexuais nos últimos três anos, tendo dado entrada na PJ cerca de 5 mil processos desta natureza, revelam dados do Ministério da Justiça, no âmbito do Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual, que se assinala esta segunda-feira.Durante este ano, já chegaram à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e ao Instituto de Apoio à Criança (IAC) largas dezenas de pedidos de ajuda. Na APAV, foram registadas 131 solicitações até maio, mas a associação estima que esse número tenha mais do que duplicado entretanto.O IAC, através da linha SOS Criança, recebeu até ao dia 15 deste mês 22 pedidos de ajuda por suspeita de abuso sexual e dois por pornografia infantil."A maioria dos crimes são praticados no seio da família", diz Carla Ferreira, da APAV, referindo que em 54% dos casos acompanhados os abusos sexuais foram cometidos por familiares das vítimas. Nos últimos três anos, 822 pessoas foram condenadas por abuso sexual de menores.