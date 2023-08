Cinco embarcações, três das quais lanchas de alta velocidade, foram usadas numa perseguição em alto-mar que acabou na apreensão de uma lancha ‘voadora’ suspeita de ser usada no narcotráfico. Três homens, de nacionalidade espanhola, com idades entre os 28 e os 35 anos, foram identificados.









A operação envolveu a Marinha, a Autoridade Marítima Nacional e a Força Aérea e decorreu, na madrugada desta terça-feira, em águas internacionais, a cerca de 130 km, a sul de Portugal.

Desde o início do ano, estas três entidades, que desenvolvem continuamente missões de combate ao narcotráfico no Algarve, já apanharam 66 pessoas e apreenderam 28 embarcações de alta velocidade com cerca de 30 toneladas de droga.





Na operação desta terça-feira, a embarcação de alta velocidade foi identificada e monitorizada pela Força Aérea, tendo sido depois perseguida por dois meios navais e por três embarcações de alta velocidade, uma da Marinha, operada por Fuzileiros, e duas tripuladas por agentes da Polícia Marítima. Tinha no interior 60 jerricãs de combustível.