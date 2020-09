Os 28 migrantes oriundos do Norte de África que desembarcaram no Algarve na passada terça-feira vão ficar à guarda do SEF.Os migrantes, 24 homens, três mulheres, uma das quais grávidas, e um menor, foram presentes ao Tribunal Judicial de Faro por entrada e permanência irregular em território nacional. Vão-lhes ser garantidas todas as necessidades básicas de alimentação e assistência médica.Dois dos 28 migrantes testaram positivo à Covid-19.Em atualização