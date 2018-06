Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

291 técnicos vão ajudar vítimas em emergências e catástrofes

Segurança Social ajudou a pagar as contas a 389 famílias afetadas.

Por Luís Oliveira | 09:55

A Segurança Social tem, a partir de agora, 291 técnicos espalhados por todo o país, que estão prontos a intervir em casos de emergência e cenários de catástrofe como incêndios e cheias.



Os técnicos estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias do ano. A criação deste grupo surgiu na sequência da intervenção do Instituto de Segurança Social (ISS) no apoio social de emergência às vítimas e populações afetadas pelos incêndios de 2017. Ali ficou bem visível a falta de pessoas para ajudar as vítimas da catástrofe. Estes técnicos, que têm um ‘kit’ de intervenção com material e equipamento, receberam formação da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



A Segurança Social revelou entretanto que concedeu 232 mil euros em subsídios a 389 famílias afetadas pelos incêndios de 2017 para apoiar pagamentos relacionados com medicamentos, rendas, luz, gás e água. Adianta que as 389 famílias representam um total de 916 beneficiários "com carência económica, conjuntural ou não, para apoiar nos pagamentos mais prementes".



Sobre os fogos do ano passado falou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que voltou a salientar a "grande vitória" da prioridade dada à prevenção. "Portugal fez um esforço notável durante este primeiro semestre. Nunca ocupou tanto a agenda de todos a importância da limpeza da floresta. Foi uma grande vitória na sociedade", disse o ministro na visita ao posto da GNR de Vila Verde, no distrito de Braga.