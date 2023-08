3 bombeiros e um GNR feridos em incêndio em Vila do Conde

Um incêndio que deflagrou ao início da tarde desta segunda-feira em numa área de mato, em Arcos, Vila do Conde, deixou três bombeiros e um guarda da GNR feridos, e obrigou ao corte da A7 entre Vila do Conde e Famalicão.O alerta foi dado às 12h24.Ao que oconseguiu apurar, o incêndio conta com duas frentes ativas, uma em Bagunte e outra junto à rua da Cividade. As altas temperaturas e o vento dificultaram o trabalho dos operacionais no local. A A7 foi cortada entre Vila do Conde e Famalicão por precaução.No local estão 89 operacionais, apoiados por 29 viaturas.Os três bombeiros (dois da corporação da Trofa, um da corporação da Póvoa de Varzim) e o guarda do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR ficaram feridos por inalação de fumo e foram transportados ao hospital.