Apesar de o número de reclusos em regimes abertos no exterior ter diminuído devido à pandemia, a um de janeiro do ano passado havia 117 prisioneiros em diversas atividades fora das cadeias, 30 dos quais condenados por homicídio, que permaneceram no exterior sem vigilância. Onze violadores ou agressores sexuais e nove que praticaram crimes contra a integridade física também tinham acesso a atividades no exterior, regime acessível a reclusos que já tenham cumprido um quarto da pena.









