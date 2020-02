300 adeptos investigados por insultos racistas a Marega

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 19.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A PSP já circunscreveu a zona da bancada nascente do Estádio D. Afonso Henriques, onde estavam os adeptos que proferiram insultos racistas contra Marega, avançado do FC Porto, durante o jogo do passado domingo, em que os dragões venceram o Vitória por 2-1. Osabe que a massa de adeptos em causa ronda as 300 pessoas.Desde segunda-feira que, sem paragens, mais de uma dezena de agentes visualizam todas as imagens da transmissã...