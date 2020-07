300 pessoas pagam 10 euros para entrar em festa ilegal no Seixal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.07.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Até os motoristas de plataformas eletrónicas ficaram espantados. Dezenas de pessoas a pedir transporte para uma casa na Quinta da Lobateira, em Fernão Ferro, Seixal, na noite de sábado, com poucos minutos de diferença. Quase todos jovens e a usar uma pulseira igual. Nos arredores da propriedade estavam dezenas de carros estacionados. Uma denúncia levou a GNR ao local e o que as patrulhas encontraram foi uma festa com mais de 300 pessoas, com música,...