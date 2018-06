Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

31 carteiristas detidos e soltos no prazo de três semanas

Reincidentes, entre os 18 e os 48 anos foram libertados pelo tribunal.

Por Sara G. Carrilho | 08:49

Trinta e um carteiristas, entre os 18 e os 48 anos, foram detidos pela PSP nas últimas três semanas em Lisboa; seis homens e uma mulher só desde segunda-feira.



A maior parte foi apanhada em flagrante, a maioria com antecedentes pelo crime, mas todos foram libertados pelo tribunal.



Entre os casos mais recentes, no domingo, um polícia de folga travou em flagrante dois carteiristas a assaltarem um turista em Lisboa; recuperou a carteira da vítima com 400 euros no interior.



Na segunda-feira, no elétrico, um carteirista, monitorizado por agentes da PSP, foi travado após furtar a carteira a um turista com 405 euros. Resistiu à detenção e tentou fugir, mas foi manietado e detido.



Segundo a PSP, este crime, com alta taxa de reincidência, aumenta nesta altura do ano devido à melhoria do tempo e ao acréscimo de turistas, o que leva a polícia a apostar em operações de combate aos carteiristas, realizadas por agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.