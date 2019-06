33% dos mortos em acidentes tinha álcool a mais

Uma em cada três vítimas mortais (cerca de 33%) que em 2018 morreram na sequência de acidentes de viação ocorridos nas estradas do País tinha uma taxa de álcool no sangue superior ao máximo permitido por lei, 0,50 g/l.Os dados são do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) e foram divulgados pela GNR como alerta para lançar a Operação Baco 2019 que começou na quarta-feira e vai decorrer até dia 24 deste mês.O objetivo é apertar o cerco aos condutores que se fazem à estrada com excesso de álcool. Perante estes números, as contas são fáceis de fazer.Segundo a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em 2018 morreram nas estradas portuguesas 513 pessoas.Se a Medicina Legal contabiliza um terço destas vítimas com álcool, significa que 171 das pessoas que perderam a vida na estrada tinha excesso de álcool.A ANSR, que congrega dados da GNR e PSP, registou 132 378 acidentes nas estradas portuguesas, em 2018, mais dois mil do que no ano anterior.