Polícia apreende 35 milhões de euros em cocaína nos Açores

Suspeitos estão em prisão preventiva após primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Horta.

20:31

Na sequência de investigações do DIAP de Lisboa na ilha do Faial, nos Açores, foram apreendidos 35 milhões de euros em cocaína, o equivalente a 840 quilogramas, num veleiro atracado na Marina da Horta.



Durante a operação foram detidos dois cidadãos estrangeiros e duas acompanhantes também de nacionalidade estrangeira.



Os suspeitos estão em prisão preventiva após primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Horta.



Leia o comunicado na íntegra:



"Ao abrigo do disposto no art. 86.º, n.º 13, al. b) do Código de Processo Penal, a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa torna público o seguinte:

Na sequência de investigações que corriam termos no DIAP de Lisboa 1ª secção veio no dia 1 de Setembro de 2018, na Marina da Horta a ser efectuada uma busca a um veleiro tipo catamarã tendo sido encontrado e apreendido dissimulada na estrutura da embarcação 700 embalagens de cocaína com o peso bruto de 840 Kgrs.



Detidos os tripulantes da embarcação, constituídos por dois cidadãos estrangeiros e duas acompanhantes igualmente de nacionalidade estrangeira veio a ser ordenada a prisão preventiva dos primeiros, após, no dia 03.09.2018, terem sido submetidos a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Horta.



A prisão preventiva foi determinada judicialmente por ter sido dado como fortemente indiciado a prática por aqueles do crime de tráfico de estupefacientes agravado e por se verificarem, em concreto, os perigos de fuga e de continuação de actividade criminosa.

A cocaína apreendida cedida a terceiros renderia uma quantia não inferior a 35,716,800 €.



Foram igualmente apreendidos a embarcação que os transportava e que estava especialmente adaptada para dissimular o transporte de tal produto, diversos aparelhos de navegação e de satélite, telemóveis, tablets, um computador, quantias monetárias, entre outros bens.

As diligências foram efetuadas pela PJ com o apoio da Marinha de Guerra e da Força Aérea.

O inquérito encontra-se em segredo de justiça.



A investigação prossegue sob a direcção do MP na Horta com a coadjuvação da PJ."