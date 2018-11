Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

353 polícias foram agredidos em nove meses

Até setembro deste ano, a PSP de Lisboa registou 353 situações com agentes agredidos.

Por Miguel Curado | 06:00

Nos primeiros nove meses de 2018 (janeiro a setembro), o Comando da PSP de Lisboa, maior do País com quase sete mil agentes, registou 353 ocorrências que envolveram agressões a polícias. O comandante desta unidade, superintendente-chefe Jorge Maurício, mostrou esta sexta-feira preocupação face a esta realidade em frente ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, salientando que esta cifra já é quase igual à de todo o ano de 2017, quando se registaram 403 situações.



Fonte da PSP explicou ser impossível quantificar quantos elementos policiais foram efetivamente agredidos nestas ocorrências, já que nalgumas foram atacados mais do que um polícia em simultâneo. Durante a cerimónia de comemoração dos 151 anos do Comando de Lisboa da PSP, que esta sexta-feira decorreu em Cascais, Jorge Maurício denunciou igualmente a falta de efetivo nesta unidade. Assim, se em 2011 o maior comando da PSP contava com 7988 elementos, no corrente ano tem apenas 6830 (uma quebra de 1158 efetivos). Jorge Maurício apontou a necessidade urgente de incorporações de novos agentes na Polícia.



Eduardo Cabrita respondeu com aquilo que considera ser "o contínuo reforço de meios nas forças de segurança". Assim, e tal como o CM noticiou, a cerimónia de sexta-feira serviu para entregar 120 novas armas (carabinas e tasers, entre outras), tendo a Câmara Municipal de Cascais entregue ainda as chaves de sete novas viaturas à Divisão local de Polícia.



O ministro da Administração Interna apontou ainda os projetos já abertos para a construção ou melhoramento de 70 instalações das forças de segurança, e a entrega prevista de 2500 novas viaturas até 2021. Eduardo Cabrita apontou ainda os 15 mil aumentos na PSP e GNR, em resultado do descongelamento de carreiras, bem como as 1500 promoções na PSP.



PORMENORES

Crime geral a baixar

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou esta sexta-feira que o crime geral participado baixou 2% entre janeiro e outubro, face a período homólogo de 2017.



Crime violento decresce

A mesma tendência de descida apresenta o crime violento, que registou uma quebra de 9 por cento entre janeiro e outubro.



Apreensões sobem

A PSP de Lisboa apreendeu cerca de uma tonelada de drogas entre janeiro e setembro de 2018, valor muito superior aos 428 quilos de 2017.