358 presos a furtar carteiras em 16 meses

O Comando da PSP de Lisboa prendeu 358 carteiristas (222 homens e 136 mulheres), em apenas 16 meses.A maioria destas detenções, feitas no período entre janeiro de 2018 e o fim de abril de 2019, ocorreu nas quatro freguesias da zona da Baixa da capital (Santa Maria Maior, Misericórdia, Santo António e São Vicente) e na zona da Estrela.Os dados, cedidos oficialmente aopela PSP de Lisboa, revelam muito do trabalho feito por equipas da Divisão de Investigação Criminal constituídas para o combate a carteiristas. A maioria das detenções foi feita no interior de transportes públicos ou nas paragens.Nestas estatísticas, ganha alguma relevância o número de mulheres detidas, apesar da maioria dos presos continuar a ser do sexo masculino. Assim, durante o ano de 2018, foram detidos 173 homens por furtos de carteiras e apanhadas 100 mulheres. Já este ano, entre janeiro e abril, a Polícia travou 36 mulheres e 49 homens pelo mesmo tipo de crime.A luta contra os carteiristas em Lisboa já chegou às redes sociais. Uma página de Facebook, chamada ‘Pickpockets in Lisbon’ (carteiristas em Lisboa), publica, quase diariamente, fotos e vídeos de suspeitos destes crimes, sem preocupações em esconder as respetivas identidades.Negando ter como objetivo "fomentar a justiça popular", os responsáveis pela página dizem "querer ajudar a PSP, e pressionar a Justiça a punir os carteiristas".tentou saber junto da PSP que medidas de coação foram aplicadas a estes carteiristas, mas sem sucesso.A GNR lançou, de ontem até sexta-feira, a operação Turismo Seguro. A ação é direcionada aos turistas e visa dar conselhos sobre como proteger os bens pessoais e assim evitar furtos.As carteiras e bolsas roubadas pelos carteiristas são esvaziadas de dinheiro e cartões e depois abandonadas. A PSP encontra, por vezes, vários destes artigos, juntos, abandonados em monte.Portugal é ponto de passagem, devido ao turismo, de operacionais de gangs europeus que se dedicam ao furto de carteiras. Estes ladrões tentam ficar o menos tempo possível em solo nacional.