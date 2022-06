O avião andou a sobrevoar a zona a norte de Lisboa, entre a serra de Sintra e Mafra, durante 02h30, para consumir combustível de forma a garantir a máxima segurança na aterragem, depois de ter sido verificado um problema no trem logo após ter descolado do Aeroporto Humberto Delgado. O caso foi resolvido rapidamente e, pelas 21h05 de sábado, voltou a descolar.



Quase seis horas depois do previsto, o Airbus 330-343 chegou este domingo de madrugada a Varadero, Cuba, com os 388 passageiros com que partiu, duas vezes, de Lisboa.O avião andou a sobrevoar a zona a norte de Lisboa, entre a serra de Sintra e Mafra, durante 02h30, para consumir combustível de forma a garantir a máxima segurança na aterragem, depois de ter sido verificado um problema no trem logo após ter descolado do Aeroporto Humberto Delgado. O caso foi resolvido rapidamente e, pelas 21h05 de sábado, voltou a descolar.

“Obrigada por todas as vossas mensagens, já estamos em Cuba”, escreveu no Instagram Catarina Vitória, uma influenciadora de plataformas digitais. Já durante a tarde de sábado, Catarina partilhou várias mensagens nas quais referia que, devido a uma avaria técnica no avião, andava às “voltinhas e nunca mais aterrava”. Depois de várias horas no interior da aeronave, a influenciadora vai agora “desfrutar das férias” em Cuba, juntamente com o marido e as duas filhas menores.





O avião, depois de aterrar em segurança no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por volta das 19h30, abasteceu e voltou a levantar voo, já pelas 21h05, após ter sido reparada a avaria detetada no trem de aterragem. O avião chegou a Cuba poucos minutos depois das 06h00 (hora portuguesa). Em Lisboa, foram vários os familiares que se deslocaram até ao aeroporto para perceber qual o ponto da situação e tentar falar com os familiares. Os passageiros nunca saíram do avião.