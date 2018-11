Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

4ª Festa do Espumante chama mais produtores

Para fazer face ao crescimento, evento muda este ano de local para o largo do Mercado.

Por Patrícia Lima Leitão | 10:02

A 4ª edição da Festa do Espumante de Melgaço vai decorrer este ano num novo espaço, o largo do Mercado, para fazer face ao aumento da procura de produtores locais. As anteriores decorreram em frente à câmara municipal.



"Na edição do ano passado tivemos apenas um produtor de Monção. Este ano, temos sete a oito produtores daquele concelho a participar na nossa festa. Isto reflete o crescimento do evento e, por isso, foi necessário mudá-lo de local", explicou Manoel Batista, presidente da Câmara de Melgaço.



O autarca adiantou que a alteração do sítio do certame, que decorre de amanhã a domingo, coincide com a conclusão da requalificação que foi realizada no largo do Mercado, com um investimento superior a 630 mil euros, financiado por fundos do Norte 2020. "Queremos ser e ter um lugar de excelência para apresentar os nossos produtos", acrescentou.



A requalificação do mercado municipal, que não tinha intervenção há mais de 20 anos, vai proporcionar uma maior área de exposição, um espaço público pedonal, 92 lugares de estacionamento e, consequentemente, mais expositores e visitantes. Haverá espaços para produtos regionais, desde o fumeiro, o queijo, doçaria e trufas ou gelado de Alvarinho.



A edição de 2018 contará com a participação de 19 produtores de espumante, sendo que 12 são de Melgaço e os restantes do concelho de Monção. "As nossas previsões apontam para sete a oito mil pessoas, durante os três dias do evento", concluiu. A lotação está esgotada nas unidades hoteleiras do Concelho de Melgaço e ainda nos municípios vizinhos.