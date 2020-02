40 imigrantes obrigados a deixar o País

A GNR apreendeu durante uma ação de fiscalização em conjunto com a ASAE e o SEF, realizada na quarta-feira, oito toneladas de amêijoa, assim como diverso material, no valor de cerca de 80 mil euros, nas localidades do Samouco e Alcochete.Durante a megaoperação, as autoridades conseguiram ainda identificar 210 pessoas estrangeiras na apanha de bivalves que não tinham os documentos necessários para poderem realizar esta atividade. Três foram detidas por desobedecerem às autoridades e 40 notificadas para abandonar o País. Foi ainda encerrado um restaurante na zona por falta de condições de higiene.As autoridades apreenderam ainda uma pistola de calibre .8 mm, um carregador com munições de salva e duas balanças.