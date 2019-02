Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

400 novos parquímetros por 3,5 milhões de euros em Lisboa

EMEL fechou um ajuste direto que prevê a expansão dos serviços em sete freguesias.

Por Janete Frazão | 08:36

A EMEL – Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa fechou um contrato para a aquisição de 400 novos parquímetros. O ajuste direto é de 3,5 milhões de euros.



A publicação disponível do portal Base refere uma prestação de serviços com a empresa Soltráfego para "o fornecimento e instalação de parquímetros coletivos novos e respetivos serviços de manutenção", por 3 349 998,00 euros.



O procedimento inclui, segundo adiantou ao CM fonte oficial da EMEL, "a aquisição, instalação, centralização de dados e serviços de manutenção durante 8 anos. O vandalismo está incluído".



No contrato, assinado em novembro de 2018, lê-se que os parquímetros deverão ser entregues e instalados na via pública de acordo com a seguinte calendarização: 100 parquímetros no prazo de 90 dias após a assinatura do contrato, outros 100 em 120 dias, 100 em 150 dias e os restantes 100 em 180 dias.



Ou seja, os 400 parquímetros terão de estar ativos até final de julho. Sobre os prazos, fonte oficial da EMEL refere apenas que "a instalação dos parquímetros acompanhará a expansão da EMEL na via, podendo vir alguns destes parquímetros a ser utilizados para substituição de máquinas mais antigas".



A empresa adianta que vai instalar novas máquinas "nas freguesias do Lumiar, Olivais, Benfica, Parque das Nações, Estrela, S. Vicente e Penha de França". Mas há mais expansões previstas: "Contamos instalar cerca de 800 novos parquímetros em 2019 e 20 000 lugares na via pública até final do ano."



A EMEL quer ainda abrir 8 novos parques de estacionamento.