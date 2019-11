41 mil idosos isolados encontrados pela GNR

A GNR sinalizou 41 868 idosos a viver na condição de sozinhos e/ou isolados, menos cerca de quatro mil do que no ano passado, foi ontem anunciado. O número foi apurado durante a Operação ‘Censos Sénior’, que decorreu nos últimos dois meses e em que os militares privilegiaram o contacto pessoal com os idosos.A GNR criou uma base de dados que "permite trabalhar em situações de catástrofe, nomeadamente incêndios ou retirada de populações em perigo". "Temos agora uma ideia muito aproximada da realidade", disse aoo capitão Carlos Canatário, relações-públicas da GNR.Vila Real e Guarda são os distritos do País com mais idosos a viver nestas condições: em Vila Real foram registados 4736 a viver de forma solitária e na Guarda 4183. Em terceiro lugar surge o distrito de Beja (3573), seguindo-se Faro (3272), um dos distritos onde mais aumentaram o número de idosos sinalizados, e depois Viseu (3201).No lado oposto da lista, os distritos onde foram localizados menos idosos a viver sozinhos são Lisboa, com 626 casos, Viana do Castelo, com 1006, e o Porto, com 1026.Na operação ‘Censos Sénior’, os militares da GNR apostaram na realização de ações de sensibilização e alerta para as pessoas idosas não adotarem comportamentos de risco, evitando assim que se tornem vítimas de crimes. "É importante trabalhar a área de prevenção criminal, no furto, roubo e burla.Fizemos 388 ações de sensibilização em sala, alcançando 27 700 idosos", referiu aoo capitão Carlos Canatário. "Também adaptamos o nosso dispositivo de policiamento consoante estes dados", acrescentou. A operação ‘Censos Sénior’ permite ainda a esta força de segurança conhecer melhor o contexto geográfico em que se encontram os idosos.A GNR ainda reportou à Segurança Social, e a outras instituições públicas de apoio a idosos, os casos de 215 pessoas descobertas a viver em situação de maior vulnerabilidade.