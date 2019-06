4,4 milhões de euros para guardar armamento

Há dois anos, várias armas foram furtadas dos paióis de Tancos, crime que levou à queda do ministro Azeredo Lopes.Foi também iniciado um processo judicial, que está ainda em curso, bem como obras – avaliadas em 4,4 milhões de euros – com vista a reforçar a segurança no campo de Santa Margarida, para onde foi transferido grande parte do armamento de Tancos.O Chefe do Estado-Maior do Exército, general Nunes da Fonseca, considera que os paióis de Tancos, apesar de vazios e desativados, continuam a ser "infraestruturas válidas de depósito do Exército".O antecessor, Rovisco Duarte, pretendia converter as instalações num campo militar.