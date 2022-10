Os pais do bebé de um mês que na terça-feira morreu vítima de um ataque do cão da família (pastor-belga-malinois), em Casais Novos, Alenquer, tentaram o possível para salvar a vida do filho. Entre o ataque que a mãe presenciou, e a declaração do óbito, não terão passado mais do que 45 minutos (estimativa feita pelo CM tendo em conta a hora do alerta e a hora em que foi declarado o óbito do menino).









