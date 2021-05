A maioria dos 61 casos diários de infeções de Covid-19 registados este sábado na região do Algarve resulta de um surto identificado, no final desta semana, numa exploração agrícola em Albufeira.



A Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve confirmou ao CM que foram identificados, para já, 45 trabalhadores infetados pelo novo coronavírus. São da Índia e do Nepal ...