Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

5ª esquadra do Barreiro substitui café histórico

Contrato para o início dos trabalhos foi ontem assinado. Investimento é de 755 mil euros.

Por Sofia Garcia | 08:47

Foi ontem assinado o contrato para o lançamento das obras da 5ª esquadra da PSP do Barreiro. A cerimónia contou com a presença do ministro da Administração Interna, que destacou o papel do reforço da segurança na atração de investimento para a cidade. "A segurança é decisiva para a qualidade de vida dos portugueses, para atrair investimento e turismo e queremos que Portugal continue a ser um dos países mais seguros do Mundo", explicou ao CM Eduardo Cabrita. O governante salientou que a obra é importante não só para o Barreiro mas também para "a estratégia de segurança adotada pelo MAI".



Após uma breve passagem pela Câmara Municipal do Barreiro, onde foi assinado o auto de consignação da obra, o ministro da Administração Interna, natural daquela cidade, foi visitar o espaço onde daqui a um ano se espera inaugurar a 5ª esquadra da PSP.



O histórico edifício do Café Barreiro, e antiga Associação Desportiva e Cultural O Praiense, servirá de berço às instalações da PSP, em plena zona histórica da cidade. Um dos objetivos da obra passa por revitalizar a parte velha do Barreiro. "A nova esquadra é decisiva para a revitalização da zona velha do Barreiro.



Queremos atrair pessoas e empresas, estamos a falar de uma das zonas da Área Metropolitana de Lisboa com capacidade para ter maior qualidade de vida, a 10 metros do rio e com uma vista maravilhosa sobre Lisboa", disse Frederico Rosa, presidente da autarquia. O investimento ronda os 755 mil euros. A 5ª esquadra funcionará em simultâneo com o posto já existente no parque empresarial Baía Tejo.