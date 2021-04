Meia centena de elementos da PSP, das esquadras de turismo e intervenção e fiscalização policial, em Santa Apolónia, Lisboa, vão dar esta segunda-feira o exemplo e doar sangue, ficando igualmente registados para doação de medula óssea, explicou ao CM fonte da Polícia. A ação decorre após o Instituto Português do Sangue e Transplantação (IPST) ter realizado um apelo público à doação.









“Para muitos, é a primeira vez que vão dar sangue. Ninguém ficou indiferente ao pedido e todos querem ajudar”, disse uma das doadoras. A ação decorrerá entre as 09h00 e as 13h00 e os 50 polícias que se inscreveram “são o máximo permitido para essas quatro horas, de acordo com as regras estabelecidas devido à pandemia”.

Uma equipa do IPST esteve no local, aprovou o espaço e as condições e fará a recolha. “Esperamos que possamos incentivar outros para que se organizem, contactem o IPST e realizem as próprias recolhas”, afirmou. n S.A.V.