Um incêndio deflagrou, na noite deste sábado, numa zona de mato, na zona da Correlhã, em Ponte de Lima.O alerta foi dado às 21h17.Ao que oapurou, o fogo encontra-se com dois focos ativos e a arder com intensidade.Numa frente estão 32 operacionais, apoiados por onze viaturas. Na segunda frente encontram-se 28 bombeiros, com o apoio de sete veículos.Segundo Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, estão a ser mobilizados mais meios para o local.