60% dos portugueses têm excesso de peso

Até 2025 um em cada três adultos será obeso, segundo o grupo de investigadores do Instituto de Saúde Pública.

Por Nelson Rodrigues | 09:04

A obesidade vai aumentando de forma gradual ao longo da idade. Em Portugal - e de acordo com o Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, realizado em 2015 e 2016, e promovido pela Universidade do Porto -, seis em cada dez portugueses são obesos ou pré-obesos - ou seja, cerca de 60% da população sofre de excesso de peso.



Com o objetivo de reforçar a necessidade de elaborar estratégias de prevenção primária da obesidade, ainda na infância, e por toda a Europa, um grupo de investigadores do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) está a participar num estudo europeu, financiado em dez milhões de euros.



"Se a atual onda de obesidade infantil não for interrompida, até 2025 mais de um em cada três adultos será obeso em alguns países europeus", revelou o ISPUP através de um comunicado.



De acordo com o investigador Henrique Barros, "a realidade é alarmante na população infantil", estimando-se que 25% das crianças portuguesas com menos de 10 anos e 32,3% dos adolescentes, entre os 10 e os 17 anos, possuam critérios de obesidade.



Em 2016, o excesso de peso posicionava-se como o 6º fator de risco para a mortalidade. Henrique Barros diz que o aumento de novos casos em Portugal "colocam a obesidade como um dos principais problemas de saúde pública".



Este projeto em Londres, onde os investigadores do Porto participam, vai ter a duração de quatro anos e tem como objetivo avaliar a obesidade em várias idades da vida, em cerca de 40 mil pessoas - com especial atenção em crianças até aos 12 anos.