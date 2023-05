O Governo prevê para este ano um aumento de 26% dos passageiros nos aeroportos, tendo para tal colocado nos postos de fronteira cerca de 600 elementos do SEF e da PSP, que podem ser reforçados em caso de necessidade.



De acordo com o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, o plano de contingência para as fronteiras aéreas prevê colocar mais recursos humanos em determinadas zonas, alargar a utilização das portas eletrónicas a novas nacionalidades e acautelar as ausências dos recursos humanos através de utilização de uma plataforma entre PSP e SEF.