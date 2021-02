A PSP e a GNR registaram mais de 23 mil infrações por uso do telemóvel na condução em todo o ano passado, o que corresponde a cerca de 63 casos por dia.Os dados foram revelados para assinalar o início da campanha ‘Phone Off - a conduzir não uses o telemóvel’, numa parceria da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, GNR e PSP, que arranca hoje e termina a 1 de março, segunda-feira.