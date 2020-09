Pelo menos 67 turistas, de um grupo de 130 belgas, com idades entre os 18 e os 20 anos, estão infetados com Covid-19 após regressarem das férias no Algarve.O governador da província da Flandres, Carl Decaluwé, disse que foram infetados em Albufeira, entre 2 e 12 de setembro.A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, rejeitou tal conclusão e afirmou: "Não há nenhuma garantia de que tenha sido em Portugal que a infeção se verificou."