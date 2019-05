69 corporações de bombeiros vão receber viaturas

Sessenta e nove associações humanitárias de bombeiros (de um total de 435 existentes no País) foram beneficiadas com dinheiros da União Europeia para a compra de novas viaturas destinadas ao combate a fogos florestais.A informação foi revelada aopelo Ministério da Administração Interna (MAI), segundo o qual o programa comunitário Poseur serviu ainda para a realização de um concurso especial, ao abrigo do qual foram entregues, durante os últimos dois anos, nove viaturas de combate a fogos aos corpos de bombeiros Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã."Estas viaturas têm servido para substituir outras que ficaram danificadas ou destruídas, no âmbito dos grandes fogos de 2017", disse aoJaime Marta Soares, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses.O processo de candidaturas aos fundos teve início há cerca de 3 anos. Começaram por ser 96 as associações escolhidas, todas representando municípios com mais de 20 mil habitantes.O número acabou por ser reduzido até às 69 associações humanitárias agora beneficiadas.Segundo Jaime Soares, da Liga dos Bombeiros, o programa comunitário Poseur também engloba verbas para quartéis.Além dos fundos comunitários, as associações de bombeiros contam com a diretiva financeira da Autoridade Nacional de Proteção Civil, para reparar e comprar viaturas.Jaime Marta Soares garante que mais associações precisam de ajuda para reparar e comprar novas viaturas.