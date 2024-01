Há já vários meses que os agricultores do Sul do concelho de Abrantes estão a braços com uma onda de assaltos a postos de transformação de energia. Os postos, instalados no exterior, para abastecer de energia produções agrícolas, são assaltados de noite, de forma destruidora, e para além dos danos inerentes à reparação juntam-se ainda as perdas causadas pela quebra no fornecimento de energia e água.









