75 passageiros sem teste à Covid-19 multados nos aeroportos portugueses durante Ano Novo

Entre os dias 30 de dezembro e 1 de janeiro foram controlados 70688 passageiros nos aeroportos portugueses, com a aplicação de 75 multas a passageiros que não se faziam acompanhar de teste à Covid-19.A informação foi avançada pela PSP em comunicado, que dá conta da fiscalização de 755 voos no último dia de 2021 e no primeiro dia do ano.As companhias aéreas foram igualmente multadas.Recorde-se que os passageiros esstão atualmente obrigados a apresentar teste negativo à Covid-19 devido às restrições importas pela propagação da nova variante.Em atualização