759 mil euros para remodelar posto da GNR em Mafra

O Estado disponibilizou 759 mil euros para obras de remodelação no quartel da GNR do Livramento, em Mafra. O anúncio foi feito em Diário da República e resulta de um acordo de "cooperação interadministrativa com a Câmara de Mafra, tendo em vista a cedência e a obra de reabilitação para instalação do Posto Territorial de Livramento", lê-se.



O encargo orçamental decorrente da contratação da empreitada e serviços de fiscalização e coordenação de segurança é repartido em dois anos: em 2020, o encargo não pode exceder os 531 mil euros, enquanto o ano seguinte não pode ir além de 227 mil. A estes valores acresce ainda o IVA à taxa legal em vigor.

Ver comentários