A GNR conta atualmente com um total de 77 postos territoriais que trabalham com um efetivo igual ou inferior a 10 militares. O Comando-Geral desta força de segurança disse mais ao CM: nos 472 postos da Guarda abertos em todo o País, o efetivo médio disponível é de apenas 20 militares.Ao que o CM apurou, este défice faz-se sentir com mais intensidade na zona do comando distrital de Castelo Branco, assim como nas zonas patrulhadas pela GNR nos três distritos alentejanos (Portalegre, Évora e Beja).