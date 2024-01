772 militares da GNR vão passar à situação de reserva e 400 agentes da PSP à pré-aposentação

O Governo aprovou a passagem de 772 militares da GNR à situação de reserva e a pré-aposentação para 400 agentes da PSP. O despacho conjunto do Ministro das Finanças e do Ministro da Administração Interna foi aprovado esta quarta-feira.



Segundo comunicado, "estes contingentes de pré-aposentação são referentes a 2023 e foram definidos com base em propostas do Comando Geral da GNR e da Direção Nacional da PSP". O despacho acautela a necessidade operacional das "duas Forças de Segurança e a renovação dos seus quadros".



