8 anos de prisão para os seis arguidos acusados de traficar 400 quilos de droga avaliada em 20 milhões de euros

de traficar 400 quilogramas de cocaína, avaliada em 20 milhões de euros.





Condenados a 8 anos de prisão os seis arguidos acusadosOs arguidos, um português e cinco sul-americanos estavam em prisão preventiva desde março de 2020.

A acusação deduzida em março e com 20 páginas resultou da "Operação Alçapão" realizada Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da Polícia Judiciária (PJ).

Aquela investigação culminou, em março de 2020, com a detenção, em flagrante delito, dos seis homens, de nacionalidade portuguesa, espanhola, colombiana e dominicana, e a apreensão de cerca de 400 quilogramas de cocaína num armazém situado na zona industrial de Vila Nova de Muía, em Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo.

A cocaína em estado puro, proveniente da República Dominicana, que foi encontrada no interior do armazém tapada por paletes de ananases, escondida no fundo falso do contentor que chegou ao porto de Setúbal, foi enviada para o porto de Leixões e seguiu depois, num camião, até Ponte da Barca.