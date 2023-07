8,5 milhões de euros para coletes e capacetes para o Exército

O Exército foi autorizado, pela ministra da Defesa, Helena Carreiras, a gastar até 8,5 milhões de euros, nos próximos quatro anos, para a aquisição de capacetes e coletes de proteção balística para os seus militares, de acordo com um despacho publicado em ‘Diário da República’.Recorde-se que, no âmbito da modernização e do projeto Sistemas de Combate do Soldado, o Exército já tinha por duas vezes avançado com concursos públicos internacionais para a aquisição, por lotes, desses equipamentos de proteção balística. No entanto, as "propostas foram excluídas por não preencherem as condições base fixadas nos cadernos de encargos, tendo, consequentemente, sido revogados os respetivos procedimentos".Nesse sentido, o Exército lançou esta semana um concurso para a aquisição de 300 capacetes e 300 coletes com proteção balística, bem como 1200 porta-carregadores, por 540 mil euros.