850 mil euros para investir no Parque da juventude em Portimão

Espaço vai ser alvo de uma profunda remodelação, que será executada de forma faseada.

Por José Carlos Eusébio | 08:45

A Câmara de Portimão vai investir cerca de 850 mil euros na requalificação do Parque da Juventude, um dos espaços de lazer mais procurados pela população da cidade.



Os trabalhos, que serão concretizados de uma forma faseada, contemplam a construção de novos equipamentos para desportos radicais.

Segundo apurou o Correio da Manhã junto da autarquia, serão aplicados cerca de 500 mil euros em arranjos paisagísticos do parque.



O lago existente no local será alvo de limpeza, bem como de melhoria do sistema de circulação de água.



No que se refere à renovação dos equipamentos desportivos, o objetivo da autarquia é proceder à sua inauguração no próximo ano, quando Portimão irá ostentar o título de Cidade Europeia do Desporto.



Está previsto o investimento de 200 mil euros na colocação de novos equipamentos que vão substituir as rampas para desportos radicais, que já foram desativadas há alguns anos.



A câmara pretende ainda despender 150 mil euros na remodelação da atual pista de terra batida que serve de palco à realização de provas de BMX.



O Parque da Juventude encontra-se, desde há anos, muito degradado, em resultado da falta de investimento na manutenção. Existe o propósito de realizar as obras de forma faseada, mantendo o espaço sempre aberto ao público.



Além dos equipamentos existentes no Parque da Juventude, o espaço é muito procurado pela população por dispor de vegetação e árvores.



O parque fica localizado junto à V6, uma das principais vias de circulação da cidade, que permite a ligação à praia da Rocha.